Росавиация начнет контролировать цены на некоторые билеты экономкласса

Росавиация потребовала от компаний-перевозчиков каждый месяц отчитываться о ценах на билеты в экономклассе по маршрутам на Дальний Восток, юг России и в Калининград. Этому предшествовало поручение Минтранса о недопущении роста цен на авиаперевозки, которое было дано в мае 2021 года, сообщила газета «Известия».

От авиакомпаний требуется направлять данные о ценах до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Как отметили в Минтрансе, это поручение дано с целью мониторинга цен и недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов.

В 2022 году билеты в Южно-Сахалинск, Читу, Улан-Удэ и Калининград, несмотря на субсидии, уже подорожали на 5–15%, подсчитали в Tutu.ru. В сервисе провели анализ данных по проданным ранее билетам на рейсы с вылетом с февраля по конец августа 2022-го. При этом по другим городам цены снизились по сравнению с 2021 годом. Сильнее всего — на 18% — подешевели билеты в Благовещенск.

В Росавиации опасаются, что к летнему сезону цены могут вырасти на южных направлениях, уточнил источник в одной из авиакомпаний.

Израиль с 1 марта разрешит въезд в страну непривитым от коронавируса туристам с двумя отрицательными ПЦР-тестами. Также в стране отменят «зеленый паспорт» — пропуск для посещения общественных мест. Его выдавали привитым от ковида людям.