Израиль разрешит въезд в страну непривитым туристам

Непривитые от коронавируса туристы смогут посещать Израиль с 1 марта. При этом для въезда в страну потребуется предъявить сразу два отрицательных ПЦР-теста.

Об изменениях правил въезда в Израиль сообщила канцелярия премьер-министра страны Нафтали Беннет. Решение об ослаблении коронавирусных ограничений премьер принял совместно с министром здравоохранения Ницан Горовиц.

Согласно заявлению, непривитые туристы смогут приезжать с Израиль начиная с 1 марта. Но перед вылетом и после посадки в Израиле пассажиры должны будут пройти тестирование на наличие коронавируса. Въехать на территорию страны смогут только те, у кого оба теста будут отрицательными.

Еще в Израиле отменят «зеленый паспорт» — пропуск для посещения общественных мест, который выдавали привитым от ковида.

В январе власти Израиля открыли въезд для вакцинированных и переболевших туристов. Поездки в страну стали доступны в том числе и привитым российской вакциной «Спутник V».

Ранее доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Роман Гареев напомнил, что без визы в Израиле можно находиться в течение 180 дней.