Рогозин рассказал о планах по туризму на российской орбитальной станции

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах возить туристов на разрабатываемую в России новую орбитальную станцию, сообщил ТАСС.

«Не исключаем того, что будут прилетать экипажи, гости какие-то», — процитировала Рогозина «Газета.ru».

Как считает глава госкорпорации, станция должна быть национальной, без каких-либо «рамок, ограничений», возникающих при международном сотрудничестве.

Ранее Рогозин заявил, что Россия может передать США ответственность за свой сегмент Международной космической станции (МКС) после того, как выйдет из проекта в 2025 году.