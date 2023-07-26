Путешествия 26 июля 2023, 11:49 Решетников назвал сроки запуска первых безвизовых туров в Китай и Иран Решетников: первые безвизовые туры в Китай и Иран планируют запустить с 1 августа Octav Cado / Unsplash

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Первые безвизовые групповые туры из России в Китай и Иран собираются запустить в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма с главой кабмина Михаилом Мишустиным. Министра процитировал «Интерфакс».

Решетников отметил, что работа, касающаяся въездного туризма, идет по нескольким направлениям. Упрощается визовый режим, а для быстрой организации путешествий по России с 1 августа начнут действовать электронные визы, сказал глава Минэкономразвития.

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«К этой же дате мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем», — добавил министр.

Он сообщил, что все процедуры для организации безвизовых поездок завершились. Стороны обменялись списками операторов, которые могут устраивать такие туры. Первые иностранные группы должны прибыть в Россию со дня на день, что даст дополнительный туристический поток, указал Решетников.

Безвизовые туры стали возможны благодаря межправительственным соглашениям России с Китаем и Ираном. Россияне могут поехать в эти страны без визы в составе группы от пяти до 50 человек и не более, чем на 15 дней. На таких же условиях в Россию могут приезжать жители Ирана и КНР.

Турэксперт Дмитрий Арутюнов предполагал, что Китай станет хитом для туризма в 2023 году. По его словам, КНР интересует россиян не только с точки зрения достопримечательностей, но и шопинга.