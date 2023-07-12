Путешествия 12 июля 2023, 22:13 Турэксперт Арутюнов заявил, что хитом для туризма в 2023 году будет Китай

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Как только будет достигнута договоренность о безвизовом режиме для туристов, Китай станет самым популярным направлением для россиян. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, безвиз могут ввести уже в конце июня. Со своей стороны Россия уже подготовила все к отправке туристов. Важно, что Китай интересует туристов не только с точки зрения достопримечательностей, но и для шопинга.

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«Мы внесены в списки для бесплатного открытия групповых виз. Ожидаем, что будет большой всплеск интереса. Китай — это не только отдых и экскурсии, а еще и важная составляющая — бизнес и шопинг», — отметил эксперт.

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