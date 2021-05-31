Регулярные рейсы из России в Великобританию возобновят со 2 июня

Россия возобновит авиасообщение с Великобританией и еще восемью странами, а также увеличит на взаимной основе рейсы с Белоруссией. Ограничения на полеты в Турцию собираются продлить.

Возобновление рейсов Москва — Лондон трижды в неделю запланировано на 2 июня, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Его приняли на фоне улучшения эпидемической обстановки на территории Британии.

«Со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва — Лондон три раза в неделю на взаимной основе», — сообщили журналистам в оперативном штабе.

Регулярное сообщение восстановят и с другими странами, в том числе с Австрией, Венгрией, Ливаном и Люксембургом. Самолеты снова станут летать в Маврикий, Марокко и Хорватию, запустят чартерные рейсы в Албанию. Авиасообщение возобновится на взаимной основе с 10 июня. С этого же числа увеличат количество рейсов Москва — Минск: их будет 10 в неделю.

После 1 июня не будут снимать ограничения на полеты в Турцию. Их решено продлить.