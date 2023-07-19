Путешествия 19 июля 2023, 17:01 Путин заявил о резком росте внутреннего туризма Президент Путин заявил о взрывном росте внутреннего туризма РИА «Новости»

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Развитие туристической инфраструктуры повысило интерес россиян к поездкам внутри страны. Правительство уже зафиксирован взрывной рост в этой сфере. Об этом на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил президент Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что перед встречей пообщался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который заявил о качественном изменении в этой сфере.

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«Он сказал о том, что у нас внутренний туризм имеет характер такого взрывного роста. И это не в последнюю очередь происходит, конечно, потому, что государство обращает внимание на развитие инфраструктуры», — так Путин прокомментировал выступление экскурсовода из Свердловской области, победителя конкурса «Мастера гостеприимства» Александра Савичева.

О повышении спроса на внутренние туристические направления свидетельствуют и данные Московской области. За первое полугодие количество гостей в регионе выросло на 10% по сравнению с прошлогодними показателями. Общее число приехавших в Подмосковье туристов превысило 11 миллионов человек.

Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово. Уникальная архитектура, вкусные угощения, духовные центры и музеи стали местом притяжения гостей из других регионов.