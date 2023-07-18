Подмосковье 18 июля 2023, 14:19 Более 11 млн туристов посетили Подмосковье за полгода Министерство культуры и туризма Московской области

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За шесть месяцев Подмосковье посетили 11,1 миллиона туристов, что на 10% больше показателей прошлого года. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Подмосковье привлекает большим выбором вариантов для отдыха, поэтому все больше людей выбирают регион для путешествий. Мы, в свою очередь, стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений», — отметила Ирина Каклюгина.

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Самыми популярными направлениями в первом полугодии стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово. Эти города традиционно привлекают путешественников своими духовными центрами, гастрономическими изысками, архитектурой и уникальными музеями.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов добавил, что вместе с общим турпотоком в регионе существенно увеличилась посещаемость парков. За полгода эти места притяжения приняли на 26,2% больше гостей, чем за такой же период в 2022-м.

«Это неслучайно, поскольку мы детально продумываем и разрабатываем программу для посетителей. Создали несколько крупных проектов, что позволило заинтересовать большее количество зрителей из разных муниципалитетов. Один из них — „Город танцует в парках“. Его очень хорошо приняли», — отметил министр.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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