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    19 мая 2021, 15:11

    Путин предложил сделать кешбэк на уже купленные детские путевки

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении туристического кешбэка на детские путевки для тех, кто уже приобрел их ранее. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Путин предложил сделать кешбэк на уже купленные детские путевки

    «Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка», — сказал Путин.

    Глава государства в ходе совещания с кабмином по реализации своих поручений, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, обратил внимание на проблемы с туристическим кешбэком для детей. Путин напомнил, что для ребят, которые будут отдыхать в лагерях, должен действовать возврат половины стоимости.

    «Конечно, один из ключевых вопросов здесь — это стоимость отдыха, людям надо понимать, какую поддержку здесь окажет государство», — сказал Путин.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа детского кешбэка будет запущена 25 мая.

    Кешбэком за путевки в детские лагеря в 2021 году смогут воспользоваться более 350 тысяч российских семей.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении пяти миллиардов рублей на реализацию программы кешбэка за путевки в детские лагеря.