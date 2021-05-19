Путин предложил сделать кешбэк на уже купленные детские путевки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении туристического кешбэка на детские путевки для тех, кто уже приобрел их ранее. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка», — сказал Путин.

Глава государства в ходе совещания с кабмином по реализации своих поручений, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, обратил внимание на проблемы с туристическим кешбэком для детей. Путин напомнил, что для ребят, которые будут отдыхать в лагерях, должен действовать возврат половины стоимости.

«Конечно, один из ключевых вопросов здесь — это стоимость отдыха, людям надо понимать, какую поддержку здесь окажет государство», — сказал Путин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа детского кешбэка будет запущена 25 мая.

Кешбэком за путевки в детские лагеря в 2021 году смогут воспользоваться более 350 тысяч российских семей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении пяти миллиардов рублей на реализацию программы кешбэка за путевки в детские лагеря.