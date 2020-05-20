20 мая 2020, 09:42
Путешествия за границу станут прежними в течение трех лет
Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта назвали свой прогноз относительно путешествий за границу после пандемии. И он весьма удручающий. По их оценкам, восстановление туриндустрии может занять до трех лет. Об этом сообщило издание New York Post.
Такой долгий процесс связывают с жесткими ограничительными мерами многих стран. Люди перестанут путешествовать за границу в ближайший год точно, спрос упадет на 24% в 2021 году, уверены специалисты. Повлияет и рост цен на авиаперелеты. Эксперты предсказывают удорожание билетов вдвое.
«Чтобы помочь авиакомпаниям восстановиться и способствовать стабилизации экономики, мы должны стараться не ухудшить этот прогноз и не делать путешествия невозможными», — рассказал глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк.
Между тем некоторые страны уже заявляют о готовности открыть воздушные границы. К примеру, власти Хорватии могут встретить российских туристов в июле–августе этого года.