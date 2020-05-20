Путешествия за границу станут прежними в течение трех лет

Такой долгий процесс связывают с жесткими ограничительными мерами многих стран. Люди перестанут путешествовать за границу в ближайший год точно, спрос упадет на 24% в 2021 году, уверены специалисты. Повлияет и рост цен на авиаперелеты. Эксперты предсказывают удорожание билетов вдвое.

«Чтобы помочь авиакомпаниям восстановиться и способствовать стабилизации экономики, мы должны стараться не ухудшить этот прогноз и не делать путешествия невозможными», — рассказал глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк.

Между тем некоторые страны уже заявляют о готовности открыть воздушные границы. К примеру, власти Хорватии могут встретить российских туристов в июле–августе этого года.