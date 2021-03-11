Программу туристического кешбэка возобновят в марте

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал третий этап программы туристического кешбэка, который запустят уже в марте. Правительство выделит на эти цели два миллиарда рублей, сообщило РИА «Новости».

Третий этап программы проведут в марте и апреле. Россияне смогут забронировать путевки до июня.

«Новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене», — заявил председатель кабмина.

Программу туристического кешбэка с частичным возвратом средств на путевки по России впервые провели в августе 2020 года. После этого стартовал второй этап, который продлился с середины октября по декабрь. На реализацию программы выделили 15 миллиардов рублей. В рамках акции россияне приобрели туры на общую сумму 6,5 миллиарда рублей, из которых им вернули один миллиард.

В России между тем запустили железнодорожные круизные туры, в которых поезд представляет собой нечто вроде отеля с питанием и развлечениями, сообщили в Агентстве стратегических инициатив.