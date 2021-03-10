Россияне смогут отправиться в круиз на поезде

В России запустили пилотные круизные железнодорожные туры. Поезд в них — не только средство передвижения, но и своего рода мобильный отель с питанием и программой развлечений.

Проект «Развитие железнодорожных круизов в России» представило Агентство стратегических инициатив на форуме «Сильные идеи для нового времени», отмечено на сайте АСИ. Круизы организуют туроператоры Российского союза туриндустрии (РСТ) при поддержке Ростуризма и ОАО «РЖД».

Пока что есть туры по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва. Команда проекта считает, что круизы позволят увидеть как преимущества, так и недостатки таких поездок.

«Железнодорожный круиз предполагает путешествие, в котором поезд — это не только средство передвижения, но и своего рода мобильный отель с питанием и программой развлечений», — пояснили в АСИ. Маршрут для поездки, как правило, выбирают круговой, с остановками для экскурсий.

В рамках инициативы, уточнили в агентстве, предстоит внести изменения в законодательство. Кроме того, потребуется сформировать гибкие тарифы для туроператоров и путешественников, выработать правила сотрудничества представителей турбизнеса и железнодорожных перевозчиков, которые будут понятны и открыты всем сторонам партнерства.