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    10 марта 2021, 20:52

    Россияне смогут отправиться в круиз на поезде

    Александра Ломейко

    В России запустили пилотные круизные железнодорожные туры. Поезд в них — не только средство передвижения, но и своего рода мобильный отель с питанием и программой развлечений.

    Проект «Развитие железнодорожных круизов в России» представило Агентство стратегических инициатив на форуме «Сильные идеи для нового времени», отмечено на сайте АСИ. Круизы организуют туроператоры Российского союза туриндустрии (РСТ) при поддержке Ростуризма и ОАО «РЖД».

    Пока что есть туры по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва. Команда проекта считает, что круизы позволят увидеть как преимущества, так и недостатки таких поездок.

    «Железнодорожный круиз предполагает путешествие, в котором поезд — это не только средство передвижения, но и своего рода мобильный отель с питанием и программой развлечений», — пояснили в АСИ. Маршрут для поездки, как правило, выбирают круговой, с остановками для экскурсий.

    В рамках инициативы, уточнили в агентстве, предстоит внести изменения в законодательство. Кроме того, потребуется сформировать гибкие тарифы для туроператоров и путешественников, выработать правила сотрудничества представителей турбизнеса и железнодорожных перевозчиков, которые будут понятны и открыты всем сторонам партнерства.