Самолеты «России» будут летать на курорты Египта из восьми городов РФ

Авиакомпания «Россия» запустит рейсы в Египет. Самолеты будут летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из восьми российских городов. Первые туристы отправятся на побережье Красного моря уже 10 сентября, сообщил ТАСС.

Самолеты авиакомпании «Россия» будут осуществлять рейсы в Египет из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Тюмени, Перми, Краснодара, Челябинска и Минеральных Вод.

Рейсы из каждого города будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю. А из Новосибирска планируют запустить полеты на Boeing 474, самых вместительных самолетах авиапарка.

Билеты в Египет можно приобрести в агентствах, сотрудничающих с туроператором «Библио-Глобус». Комплексный продукт включает как перелет и трансфер, так и проживание в отеле и экскурсии.

Планирующим отдых в Египте россиянам напомнили, что при себе нужно иметь сертификат о вакцинации от коронавируса, он должен быть на английском языке и с QR-кодом. При этом после введения второго компонента вакцины должно пройти не менее двух недель. Если сертификата нет, нужен отрицательный ПЦР-тест, который необходимо сделать не позднее чем за 72 часа до вылета.

Ранее россияне после отдыха в Египте остались разочарованы из-за запрета на курение кальяна.