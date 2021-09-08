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    08 сентября 2021, 19:11

    Самолеты «России» будут летать на курорты Египта из восьми городов РФ

    Александр Блинов

    Авиакомпания «Россия» запустит рейсы в Египет. Самолеты будут летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из восьми российских городов. Первые туристы отправятся на побережье Красного моря уже 10 сентября, сообщил ТАСС.

    Самолеты «России» будут летать на курорты Египта из восьми городов РФ

    Самолеты авиакомпании «Россия» будут осуществлять рейсы в Египет из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Тюмени, Перми, Краснодара, Челябинска и Минеральных Вод.

    Рейсы из каждого города будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю. А из Новосибирска планируют запустить полеты на Boeing 474, самых вместительных самолетах авиапарка.

    Билеты в Египет можно приобрести в агентствах, сотрудничающих с туроператором «Библио-Глобус». Комплексный продукт включает как перелет и трансфер, так и проживание в отеле и экскурсии.

    Планирующим отдых в Египте россиянам напомнили, что при себе нужно иметь сертификат о вакцинации от коронавируса, он должен быть на английском языке и с QR-кодом. При этом после введения второго компонента вакцины должно пройти не менее двух недель. Если сертификата нет, нужен отрицательный ПЦР-тест, который необходимо сделать не позднее чем за 72 часа до вылета.

    Ранее россияне после отдыха в Египте остались разочарованы из-за запрета на курение кальяна.