Прибывающих на Мальдивы туристов будут проверять на коронавирус

Всем туристам, которые прибывают на Мальдивские острова, будут делать ПЦР-тесты на коронавирус. До получения результатов граждане должны будут находиться в номерах своих отелей.

Правительство архипелага разработало новые правила для отрасли, которая регулирует работу отелей и правила тестирования прибывающих в страну туристов, сообщил «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на офис по туризму государства. При этом курортные лицензии выдадут только тем отелям, которые отвечают новым требованиям.

По новым правилам курорты должны будут зарезервировать 10% номеров для возможной изоляции туристов. Также должны быть выделены изоляционные помещения для персонала в расчете на 10% заболевших.

На работе весь персонал должен использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), проводить дезинфекцию и соблюдать необходимую дистанцию. В любой момент курорт с лицензией должен быть готов ввести карантин, также он должен обладать достаточным количеством СИЗ. Врач и медсестра с соответствующей сертификацией должны работать на каждом курорте.

Отмечается, что при размещении туристы должны контактировать с минимальным количеством персонала и находиться от сотрудников курорта на расстоянии не менее одного метра, а весь багаж должен пройти дезинфекцию.

В самолетах все пассажиры должны соблюдать масочный режим и соблюдать дистанцию в один метр. На борту воздушного судна после высадки пассажиров будет проведена дезинфекция.

Для частных самолетов и супер-яхт Мальдивы откроют уже в июне. Посадочный сбор для частного самолета — 50 тысяч долларов, взнос с яхты составит 10 тысяч долларов.

Накануне стало известно, что Черногория открыла границы для десятка близлежащих стран. Страна сначала будет пускать туристов из тех государств, где наименьшее число инфицированных коронавирусом. Поскольку пока Россия входит в первую тройку по числу выявленных случаев COVID-19 в мире, ее нет в списке стран, для которых Черногория открыла границы.