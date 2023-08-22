Путешествия 22 августа 2023, 19:25 Турэксперт Мкртчян посоветовал покупать билеты на самолет заранее для экономии

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Чаще всего авиакомпании завышают стоимость билетов, но их можно приобрести по выгодным ценам. Вице-президент Российского альянса турагентств Алексан Мкртчян рассказал, как можно сэкономить во время покупки. Об этом сообщил BLITZ+.

По словам специалиста, информация о том, что в определенные даты или по ночам билеты можно купить дешевле, является ложной. Перевозчики специально завышают цены на дни, которые пользуются высоким спросом. Чтобы сэкономить на путешествии, стоит сильно заранее приобретать билеты, написало utro.ru.

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Так, на выходные дни 2024 года лучше покупать их уже сейчас.