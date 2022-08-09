Поток туристов на Сахалин по итогам года вырастет на четверть

Прирост туристического потока на Сахалин по итогам 2022 года составит около 25%. В конечном итоге показатель достигнет 279 тысяч туристов. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Сахалинскую область, передали РИА «Новости».

«Сахалин — уникальный регион, который многие желают посетить. В прошлом году турпоток составил 211 тысяч человек, а в этом, по прогнозу, приедут уже 279 тысяч туристов — это хорошая динамика и прирост почти на 25%», — сказал он.

Чернышенко отметил удачное начало развития туристических проектов и сказал, что они вселяют большой оптимизм для будущих инвесторов. Он рассказал, что при поддержке правительства и корпорации «Туризм.РФ» в области создаются новые уникальные туристические кластеры, за счет которых туристический поток увеличится в несколько раз.

«Причем курорты делаются круглогодичными, с учетом того, что можно будет зимой кататься на лыжах, летом совершать экологические походы, заниматься туризмом, в том числе и горным, ну и, конечно же, увидеть все красоты Сахалина», — добавил он.

Ранее стало известно, что Ростуризм запустил образовательные онлайн-программы в сфере туризма. Первые 11 курсов запустили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».