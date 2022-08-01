Ростуризм запустил образовательные курсы для сотрудников отелей

Ростуризм запустил образовательные онлайн-программы в сфере туризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первые 11 курсов запустили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин ранее поставил задачу ускорить развитие туристической отрасли в России.

«Мы занимаемся подготовкой квалифицированных кадров, которые увеличат качество услуг для туристов», — сказал он.

Чернышенко отметил, что курсы разделены на два блока — для предпринимателей и линейного персонала. Доступ к видеоурокам в онлайн-формате является полностью бесплатным, для доступа к ним необходимо зарегистрироваться на специальной платформе.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что первые задания разработаны для службы горничных и гостиничных администраторов, в дальнейшем программа будет пополняться.

Ранее Догузова заявила, что считает нецелесообразным создание «черного списка» недружественных России зарубежных отелей, писала газета «Известия».