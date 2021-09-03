Посольство разъяснило новые коронавирусные ограничения в Турции

Ограничения на свободное перемещение по Турции не распространятся на туристов. Эта мера касается только местных жителей и иностранцев-резидентов. Информация об этом появилась на сайте турецкого посольства в Москве.

В дипмиссии пояснили, что новые ограничения из-за коронавируса начнут действовать в Турции с 6 сентября, но правила не распространяются на иностранцев, которые прибывают на территорию республики с туристическими целями.

Правила коснутся граждан Турции и обладателей вида на жительство (ВНЖ), которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

С 6 сентября жители республики смогут пользоваться наземным общественным транспортом или внутренними рейсами только при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус.

Этот набор документов также потребуется для похода в кино и на концерты.

«При входе на мероприятие будет проведен контроль с помощью HES-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо будет необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за последние 48 часов», — отметили в пресс-службе.

По тому же принципу будет осуществляться допуск на междугородние поездки на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных ТС.