Эрдоган объявил о новых коронавирусных ограничениях в Турции

Власти Турции решили ужесточить ограничения для тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Планируется, что люди без прививки смогут помещать рестораны и кинотеатры только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Вопрос о новых антикоронавирусных мерах он поднял во время заседания правительства, сообщило местное издание Hurriyet.

«Мы введем обязательное тестирование для перелетов, междугородних поездок, а также для входа в кинотеатры и на концерты», — подчеркнул он.

Помимо этого, с 6 сентября сотрудники школ, которые не прошли вакцинацию, должны будут сдавать ПЦР-тест минимум два раза в неделю. Такие же требования будут введены для непривитых преподавателей и студентов вузов.

«Мы попросим непривитых студентов и сотрудников университетов регулярно сдавать ПЦР-тесты», — отметил Эрдоган.

С начала пандемии в Турции, по данным Worldometer, было зафиксировано 6 157 772 случая коронавируса, 53 891 человек скончался, выздоровели 5 666 562 заболевших.