Путешествия 19 июня 2023, 07:32 Польская туристка нашла в Турции «маленькую Москву» Туристка из Польши Малгожата пожаловалась на засилье русских в Аланье РИА «Новости»

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Турецкий город Аланья стал «маленькой Москвой» из-за большого количества российских туристов и ориентированной на них инфраструктуры, заявила побывавшая там гражданка Польши Малгожата. Она пожаловалась изданию Onet на широкое использование русского языка и несговорчивых торговцев.

Женщина приехала в Турцию в мае и решила погулять по району Аланьи под названием Махмутлар. Туристку удивило, что в городе много вывесок на русском языке вместо турецкого или английского, на рынке с местными продуктами тоже общались исключительно по-русски.

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«Со мной тоже все говорят на этом языке, но я отвечаю им по-английски, я не из России. Похоже, они мне не верят. Итак, что я делаю в Махмутларе? Я переживаю культурный шок», — сказала она.

Когда Малгожата решила купить футболку с фамилией польского футболиста Роберта Левандовского, продавец ответил ей по-русски и отказался торговаться. Местный риелтор подтвердил женщине, что в Махмутларе обосновались люди из России. Она уехала в другую часть Аланьи, назвала ее «маленькой Москвой» и будущей Российской империей.

Российские туристы напротив пожаловались на плохие условия отдыха в Турции. Несмотря на взлетевшие цены, качество обслуживания на курортах упало.