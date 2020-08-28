Польша может возобновить авиасообщение с Россией со 2 сентября

Польские СМИ опубликовали выдержки из проекта распоряжения правительства со списком из 46 стран, авиасообщение с которыми запрещено из-за пандемии COVID-19. России среди них нет.

По данным ТАСС, Польша не будет принимать и отправлять самолеты из Армении, Израиля, Бразилии, Индии, Казахстана, Испании, Ливии, США и некоторых других стран. В предыдущем варианте списка значилась Россия. Сейчас ее нет.

Полный запрет на авиасообщение со странами Евросоюза Варшава отменила 17 июня. Полеты в Канаду, Японию и некоторые азиатские страны польская авиакомпания LOT возобновила 2 июля.

Список стран, гражданам которых можно въезжать в Польшу, был обновлен 22 августа. Россияне вошли в их число. Это постановление будет действовать с 26 августа по 8 сентября. Позднее оно, возможно, изменится с учетом эпидемической обстановки в странах.