Поезд для путешествия в Крым выбирают чаще, чем самолет

Эксперты провели опрос среди 1,3 тысячи человек, который определил соотношение туристов на поезде и на самолете. По его результатам, 67% респондентов планируют приехать в Крым на поезде этим летом. Самолет выбрали 16% опрошенных, а остальные отметили, что вид транспорта для них не так важен.

Если появится возможность сэкономить на билетах, то 96% россиян скорее доберутся на поезде, чем на самолете. Другие 4% не готовы ехать в Крым на поезде ни при каких обстоятельствах.

Ранее стало известно, что за первый месяц со дня открытия Крымского моста по железной дороге проехало сто поездов. Географию маршрутов планируют расширять.