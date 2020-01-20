По Крымскому мосту поедет больше поездов

Сотым по счету стал поезда Севастополь — Санкт-Петербург. Он проехал через Керченский пролив 19 января в 23:10 по московскому времени. Об этом сообщили в инфоцентре«Крымский мост».

За день через железнодорожный мост проходит от двух до четырех поездов. Они перевозят жителей Москвы Санкт-Петербурга, Рязани, Твери, Воронежа, Ростова-на-дону, и других российских городов в Крым.

«Интенсивность движения по мосту будет увеличиваться с поэтапным расширением географии круглогодичных и сезонных маршрутов компанией-перевозчиком», — сказано в сообщении инфоцентра.

Компания-перевозчик «ГрандСервисЭкспресс» уточнила, что к началу летнего сезона собирается запустить пассажирские поезда в Крым из Екатеринбурга, Мурманска, Кисловодска.

Крымский мост, который соединяет Краснодарский край с полуостровом, стал самым протяженным в России. Его длина — 19 километров. Автомобильная часть путепровода начала работать в мае 2018 года. Железнодорожное движение президент России Владимир Путин открыл 23 декабря 2019 года. Президент заявил, что грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля 2020 года.