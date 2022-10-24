«Победа» запустит ежедневные рейсы в Турцию перед Новым годом | 360°

Путешествия 24 октября 2022, 03:14 «Победа» запустит ежедневные рейсы в Турцию перед Новым годом «Коммерсант»: лоукостер «Победа» подал заявку на возобновление ежедневных рейсов в Турцию РИА "Новости"

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«Победа» заявила, что собирается возобновить полеты в Турцию. Как сообщил «Коммерсант», авиакомпания направила Росавиации уведомление о запуске ежедневных рейсов в Анталью, начиная с 23 декабря.

Также, по сообщению издания, «Победа» может начать летать в Стамбул.

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«По мнению экспертов, загрузить самолеты лоукостеру помогут новогодние каникулы, конкуренция с „Россией“ и россияне, купившие в Турции недвижимость», — говорится в статье.

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Аэропорт, откуда будут выполняться международные рейсы, пока не выбрали.

В самой авиакомпании пока эту информацию не подтвердили, однако заявили, что постоянно рассматривают возможности расширить географию полетов.

Самолеты «Победы» прекратили выполнять международные рейсы 8 марта. Перевозчик тогда заявил, что воспользовался рекомендацией Росавиации из-за риска арестов и задержаний бортов. Выполнение рейсов за рубеж было приостановлено «до конца зимнего расписания полетов».