Ростуризм намерен увеличить объем поездок по стране к 2030 году

Ростуризм намерен за 10 лет вдвое увеличить объем поездок по стране и приумножить доходы от иностранных путешественников.

В материалах правительственной комиссии по развитию туризма сказано, что к 2030 году Ростуризм намерен число внутренних турпоездок увеличить в 2,2 раза, до 140 миллионов туров. Об этом сообщил «Коммерсант». При этом, агентство предлагает включить показатель в профильный нацпроект, который сейчас находится в разработке.

В рамках этого нацпроекта Ростуризм также считает возможным сделать выше доходы страны от въездного туризма. В частности, увеличить их с 11 миллиардов до 22,3 миллиарда рублей в год. А количество занятых в отрасли — с 2,5 миллиона до 4,7 миллиона человек.

Вопрос с ростом потока иностранных туристов можно будет практически в автоматическом порядке решить за счет внедрения электронных виз. А вот россиянам нужно будет привить культуру коротких поездок по стране. Специально для этого будет разработана система грантов и субсидий. Однако по мнению участников рынка, реально мотивировать россиян на путешествие по стране можно увеличив их доходы и добившись снижения цен на отдых.

На прошлой неделе сотрудники администрации Сочи сообщили об устойчивом спросе в горнолыжном кластере в зимний период. По их словам, бронь ряда отелей Красной Поляны на новогодние праздники пересекла отметку 90%.