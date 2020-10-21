Бронь отелей Красной Поляны на Новый год превысила 90%

«Бронь во многих отелях Красной Поляны уже превысила 50%, а по ряду отелей — более 90%», — рассказали собеседники агентства.

Специалисты отметили, что ситуация с закрытыми границами из-за распространения коронавируса привела к росту популярности внутреннего туризма и появлению новых транспортных направлений внутри России.

В настоящий момент на сочинском направлении организовано авиасообщение с 62 регионами нашей страны. Помимо прочего, открылись новые направления — во Владивосток и Хабаровск.