Путешествия 03 июня 2023, 13:46 Пляжи в Сочи оказались забиты из-за наплыва туристов Глава Сочи Копайгородский: в городе подготовили 170 пляжных территорий для отдыхающих РИА «Новости»

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Туристы заполнили городские пляжи Сочи, хотя лето едва успело начаться, сообщило издание «КП — Краснодар». Отдыхающие купаются в море, катаются на яхтах и просто загорают на солнце.

Пока что море прогрелось до +18 градусов, а температура воздуха до +20. Это не смутило туристов, которые буквально заполонили пляжи. Кто-то отдыхает на полотенцах, кто-то арендует шезлонги. Авторы статьи отметили, что за год в Сочи все поменялось — появились белые зонты, бунгало, лежаки, а также многочисленные развлечения для детей и взрослых.

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«У нас подготовлено 170 пляжных территорий. Все они получили паспорта к курортному сезону. В зонах купания Роспотребнадзор уже взял около тысячи проб воды — каждая соответствует нормативам», — рассказал изданию глава Сочи Алексей Копайгородский.

Для туристов организовали горячую линию по вопросам качества отдыха. С предложениями можно обратиться по телефону 8-928-458-14-61.

Этим летом жители страны запланировали отдых на российских курортах, а также в Турции и Египте, сообщил RT. Среди отечественных мест отдыха лидером стал Сочи.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что путевки в Турцию сначала подорожали, но затем вернулись к прежним показателям. По его словам, повышения цен в туристическом бизнесе в ближайшей перспективе ожидать не стоит.