Путешествия 25 мая 2023, 21:28 Собираем чемоданы. Куда отправиться отдыхать летом и не потратить миллионы Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян: рынок цен выдохся, выше уже не будет Freepik

Читать 360tv в

Ассоциация туроператоров (АТОР) спрогнозировала резкий рост цен на внутренние поездки по России. Путешествия за границу стали слишком дорогими, и многие отправились изучать уголки своей родины. В итоге чек на проживание и авиабилеты тоже вырос. Какие направления выбрать для летнего отдыха — в материале «360».

Коротко и дорого

Еще в апреле 2023 года ассоциация дала неутешительный прогноз роста рынка внутреннего туризма в России на 30%.

Реклама

В первом квартале доходы отелей, гостевых домов и прочих мест коллективного размещения выросли на 32%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сам турпоток подскочил на 19,38%, сообщил «Коммерсант».

РИА «Новости»

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на конференции в апреле отметила, что из-за роста себестоимости отдыха как внутри страны, так и за рубежом расходы туристов на эти цели в 2023 году будут расти.

Замена европейским направлениям

По словам вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, первым делом «подорожали» те города, которые россиянам заменяют Европу. Такие «европейские» направления, как Санкт-Петербург или Калининград, сильно завышают цены, по сравнению с прошлым годом.

«Прямых рейсов в Европу сейчас нет. Вместо Берлина, Лондона или Парижа российские туристы выбирают Петербург или Калининград. Цены там поднялись примерно на 30%, и это очень заметно», — отметил Мкртчян в беседе с «360».

РИА «Новости»

В цене выросли не только культурная столица и самый западный город России. Мкртчян подчеркнул, что туристы массово начали посещать такие места, как Алтай, Байкал и, конечно же, Сочи. Наплыв путешественников вызвал резкий рост цен.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин счел данные о тотальном подорожании несколько преувеличенными. Цены в отелях и гостиницах среднего класса выросли всего на 5–13%, что не особо сказалось на стоимости путевки.

Freepik

Тем не менее отели, у которых четыре или пять звезд, подняли цены на 10–20%. Но повышение и снижение цен в туристическом бизнесе — вполне нормальная практика. Происходит обычное и динамичное ценообразование. Стоимость всей путевки или только билетов меняется из-за дат, которые выбирают туристы, добавил эксперт.

«Если турист покупает билет на самолет в Сочи на 11 мая, то заплатит примерно четыре тысячи рублей. Но если человек решит полететь 1 или 9 мая в другой город, то цена возрастет до восьми тысяч рублей», — заметил он.

Отдых за рубежом

Алексан Мкртчян отметил, что поездки в Турцию резко подорожали, но затем цены вернулись к прежним нормам. По его словам, стоимость путевок упала на 30%, по сравнению с мартом 2023 года.

С этим согласился и Барзыкин, но подчеркнул, что основная проблема дорогих путевок в курортные города Турции — недешевые авиабилеты. Отели же стараются сохранить среднюю цену по обычному рынку, чтобы не сокращать поток туристов.

РИА «Новости»

По словам Барзыкина, ОАЭ стали лидерами в повышении цен на отдых. Стоимость путевок увеличилась до 40%. Но Арабские Эмираты подняли, в отличие от Турции, не только цену на перелет, но и стоимость проживания в отелях или апартаментах. Но, даже несмотря на это, люди не отказываются от отдыха, а спрос на путешествия только растет.

Будут ли цены расти дальше

В ближайшее время повышения цен в туристическом бизнесе можно не ожидать, заверил Мкртчян. На сегодняшний день отели и гостиницы подняли стоимость проживания до предельной позиции, которую россиянин еще сможет и, главное, захочет заплатить.

Рост цен выдохся. Отельеры до такой степени подняли цены, что выше им расти уже некуда. Алексан Мкртчян вице-президент АТА

Если отели продолжат повышать стоимость номеров и поставят ценник выше 15 тысяч рублей, то рискуют потерять большую часть клиентов. Россияне не готовы платить за ночь в четырехзвездочном отеле такую сумму.

Популярные маршруты

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что основными заграничными направлениями летом останутся привычные для россиян страны — Турция, Египет, ОАЭ и Абхазия.

В беседе с «360» эксперты предположили, что в 2023 году многие жители также будут выбирать российские курорты. Единогласно собеседники отметили Крым как выгодный и качественный отдых внутри страны.

«Цены в Крыму снизились более чем на 20%. Но в случае полуострова возникает небольшая проблема логистики. Аэропорты в Симферополе, Анапе, Краснодаре и Ростове приостановили свою работу. Поэтому добраться до курортных мест можно только на поезде, машине или рейсовом автобусе», — отметил Юрий Барзыкин.

РИА «Новости»

По его словам, проблемы с логистикой не пугают россиян, они спокойно добираются до прибрежных городов без помощи авиаперелета. Поток туристов увеличился на 10–15%, по сравнению с прошлым годом.

Вице-президент АТА Мкртчян заявил, что цены в Крыму снизились даже больше — на целых 40%.

Другие направления, которые приходятся российскому туристу по нраву, — Туапсинский район, Горячий Ключ со своими здравницами и Азовское побережье. В случае с последним, подчеркнул Барзыкин, путевки в курортные города около Азовского моря только дешевеют и вряд ли поднимутся в цене.