План открытия курортного сезона подготовили в Крыму

Глава полуострова Сергей Аксенов ранее заявил, что с июня в Крыму предприятиям общественного пита разрешат работать на открытом воздухе, запускать санаторно-курортную отрасль планируют с середины месяца, но пока только для самих крымчан.

В первом этапе плана планируется запуск санаторно-курортных и гостиничных организаций, у которых есть медицинская лицензия, и которые готовы в полной мере выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Открыть гостиницы и отели планируют на следующем — втором, — этапе. Его начало предполагается не ранее, чем через две недели после запуска первого этапа.

Смягчение требований Роспотребнадзора ко всем остальным формам развлекательных учреждений предусматривается только на третьем этапе плана. Срок начала этого этапа может быть определен по итогам реализации первых двух.

Санаторий «Полтава» и отели «Магия» в Сакском районе Крыма одними из первых получат кредиты на возобновление деятельности и выплаты зарплаты сотрудникам. Средства им выдадут в рамках новой программы поддержки бизнеса, стартующей 1 июня 2020 года.