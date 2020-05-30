Отели Крыма среди первых получат кредиты под 2% на возобновление работы

РНКБ Банк предоставит кредиты на следующей неделе. «Полтава» получит 40 миллионов рублей, а отели «Магия» — 5,6 миллиона рублей.

Минэкономразвития заключило сообщение с банками. С момента приема заявок от банков на восстановление деятельности прошло две недели. Уже 19 банков прошли отбор в новую программу кредитования. Благодаря этому бизнес сможет получать кредиты по ставке 2% на сумму в 200 миллиардов рублей.

Предприятия не должны будут отдавать проценты каждый месяц. Они будут капитализироваться, то есть прибавляться к основному долгу и выплачиваться уже в конце.

Получить кредит имеют право юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых трудятся наемные работники. Причем эти организации должны относиться к пострадавшим из-за пандемии коронавируса отраслям либо к отраслям, занимающимся производством товаров непосредственно на потребительский рынок.

Санаторно-курортные объекты Крыма заработают с 15 июня. Но пока они смогут принимать только местных жителей.

Туроператоры предположили, что стоимость путевок на полуостров этим летом не снизится.