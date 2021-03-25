Карантин для туристов в Таиланде упростят и сократят до 10 дней

Прибывающим в Таиланд иностранным туристам с 1 апреля карантин придется проходить 10 дней вместо двух недель. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Центр управления ситуацией с коронавирусом (CCSA) принял решение сократить для всех отдыхающих срок карантина до 10 дней. Впускать туристов в страну по-прежнему будут только с отрицательным результатом ПЦР-теста, который необходимо сделать не менее чем за трое суток до поездки. За время карантина туристов еще два раза протестируют на коронавирус.

Правила карантина упростили. Теперь отдыхающие смогут покидать свои номера для занятий спортом на свежем воздухе, посещений фитнес-залов или бассейнов. Туристы смогут самостоятельно отправляться за покупками в магазины и рестораны при отеле.

Двухнедельный карантин в Таиланде по-прежнему остается в силе для туристов из стран, в которых выявлены новые мутации коронавируса.

С 25 марта границы для туристов уже открыли Сейшельские острова, куда можно полететь при отрицательном результате ПЦР-теста. Ранее «360» рассказал, в какие еще страны россияне могут отправиться на майские праздники.