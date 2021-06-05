Петрозаводск назвали самым впечатляющим городом России

Из-за пандемии Петрозаводск лишился иностранных туристов, зато у властей города было время, чтобы провести основательный ремонт. В городе отреставрировали здания и отремонтировали набережную, заасфальтировали дороги и облагородили парки. В силу обстоятельств россияне заново открыли для себя внутренний туризм и Карелия стала одним из излюбленных туристических направлений.

К таким выводам пришла журналистка Арья Паананен финского издания Ilta Sanomat. Она призналась, что преобразившийся Петрозаводск ее поразил. По ее мнению, дело в 100-летии города, которое выпало на 2020 год, но не праздновалось из-за коронавируса. Однако власти сумели преобразить город. Арья уверена, что, когда границы откроются, туристов ждет много сюрпризов.

Она отметила, что на пляжном бульваре появилась линия фитнес-оборудования, власти отреставрировали ротонду, Дворец бракосочетания выкрасили в ослепительный ярко-красный цвет. Общий облик города настолько улучшился, что на все смотришь новым взглядом.

«Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше», — заключила журналистка.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович заявил, что иностранных туристов в российскую глубинку может привлечь улучшение инфраструктуры — создание удобств, доступность транспорта, наличие интернета и связи, создание новых мест размещения.