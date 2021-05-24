Названы способы привлечения зарубежных туристов в глубинку России

Информирование и улучшение инфраструктуры смоет увеличить приток иностранных туристов в российскую глубинку. К их приему нужно подготовиться с точки зрения создания удобств, безопасности, мест размещения, сохранения экологии, наличие интернета и связи, а также доступности транспорта.

Как рассказал URA.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, нужна целая государственная программа. По его мнению, экотуризм не предполагает большого притока путешественников. Но в России так много подходящих для этого направления мест, что в нашей стране он может стать массовым.

«Есть масса мест, которые можно посмотреть. Это и Урал, и Тайга, в средней полосе много всего интересного, Карелия. Можно бесконечно перечислять», — подчеркнул Канторович.

Глава АТОР Майя Ломидзе ранее сообщала, что внутренний туризм в России уже в этом году может вернуться к допандемическим показателям. По ее словам, этот сезон будет прорывным для этого направления.