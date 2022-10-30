Петербург стал лидером по числу бронирований жилья на Новый год | 360°

Путешествия 30 октября 2022, 05:08 Петербург стал лидером по числу бронирований жилья на Новый год Суточно.ру: Петербург стал лидером по числу бронирований жилья на Новый год Unsplash

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Петербург занял первую строчку рейтинга среди российских городов по количеству бронирований жилья на Новый год. Об этом сообщил РИА «Новости» гендиректор сервиса Суточно.ру Юрий Кузнецов.

По его словам, лидером стал Петербург, вслед за которым идут Москва, Казань, Минск и Сочи. Также в десятку популярных для празднования Нового года городов вошли Нижний Новгород, Калининград, Эсто-Садок (Красная Поляна) и Кировск.

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«В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса», — отметил Кузнецов.

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По сравнению с осенью 2021 года россияне стали чаще бронировать билеты и жилье на новогодние праздники, написали «Невские новости». Отчасти это объяснили уходом с российского рынка иностранных сервисов.

Ранее аналитики сервиса «Туту.ру» перечислили наиболее популярные направления для отдыха у россиян на ноябрьские праздники. Первое место в списке занял Минск, на который пришлась почти половина всех распроданных билетов.