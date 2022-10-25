Названы самые популярные направления для отдыха у россиян на ноябрьские праздники | 360°

Общество 25 октября 2022, 07:33 Названы самые популярные направления для отдыха у россиян на ноябрьские праздники «Туту.ру» назвал самые популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники сайт «Туту.ру»

Читать 360tv в

Ноябрьские праздники уже не за горами, это значит, что россияне уже выбрали места для отдыха. Наиболее популярным среди путешествий на поезде стал Минск. Об этом заявили аналитики сервиса «Туту.ру», написало РИА «Новости».

Ведь именно на это направление приходится почти половина всех билетов. Чаще всех в белорусскую столицу путешествуют из Москвы и Санк-т-Петербурга. Популярны и другие города Белоруссии: Гомель, Могилев и Витебск.

Реклама

В целом из исследования сервиса следуют, что большинство поездок россияне запланировали за рубеж — 95%.

Реклама

Если говорить о туризме внутри страны, то очень востребованы билеты на поезд из Москвы в Казань, Симферополь, Нижний-Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Средний билет для поездки по Росси стоит примерно 2669 рублей в одну сторону, а за границу — 3 266 рублей.

Самыми бюджетными направлениями на ноябрьские праздники (до 1500 рублей) оказались Калуга, Ростов Великий, Иваново, Вязьма, Тула, Смоленск, Выборг, Валдай, Псков, Великие Луки, Лахденпохью, Волхов, Печоры.