Первые российские туристы прилетели в Анталью

22 июня Россия возобновила авиационное сообщение с Турцией. Первые после перерыва туристы из России уже прилетели в Анталью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя местного аэропорта.

«Мы приняли сегодня утром первый самолет из РФ после возобновления полетов, это рейс Turkish Airlines из Москвы, на нем прилетели 132 пассажира. В течение суток заявлено 44 рейса из России», — приводит агентство слова собеседника. Ранее в авиакомпании Тurkish Airlines рассказали, что полеты возобновят в полном объеме.

По словам главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, курорт ожидает около 10 тысяч российских туристов 22 июня. Это число, по прогнозам Явуза, в последующие дни увеличится в два раза. В этом сезоне в Анталье отдохнут около четырех миллионов россиян, считают местные власти.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что после возобновления авиасообщения с Турцией жители России стали менять путевки на отечественные курорты.