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    22 июня 2021, 09:47

    Первые российские туристы прилетели в Анталью

    Андрей Иванов

    22 июня Россия возобновила авиационное сообщение с Турцией. Первые после перерыва туристы из России уже прилетели в Анталью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя местного аэропорта.

    Первые российские туристы прилетели в Анталью

    «Мы приняли сегодня утром первый самолет из РФ после возобновления полетов, это рейс Turkish Airlines из Москвы, на нем прилетели 132 пассажира. В течение суток заявлено 44 рейса из России», — приводит агентство слова собеседника. Ранее в авиакомпании Тurkish Airlines рассказали, что полеты возобновят в полном объеме.

    По словам главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, курорт ожидает около 10 тысяч российских туристов 22 июня. Это число, по прогнозам Явуза, в последующие дни увеличится в два раза. В этом сезоне в Анталье отдохнут около четырех миллионов россиян, считают местные власти.

    Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что после возобновления авиасообщения с Турцией жители России стали менять путевки на отечественные курорты.