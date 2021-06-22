Россияне начали менять путевки после возобновления полетов в Турцию

После возобновления авиасообщения с Турцией россияне бросились менять купленные ранее путевки на отечественные курорты. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — приводит РИА «Новости» слова Ломидзе.

Представитель одного из российских туроператоров заявил, что выводы о массовости обмена путевок делать пока рано, так как прошло слишком мало времени. По его словам, это пока единичные случаи, однако россияне начали интересоваться возможностью отдохнуть в Турции за деньги, которые они потратили на покупку поездок на курорты Краснодарского края.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила о возобновлении авиационного сообщения с Турцией 22 июня. В Росавиации сообщили, что лайнеры в эту страну будут летать из 32 российских городов. Представители туристической отрасли рассказали СМИ, что после этой новости цены на туры в Турцию выросли на 20%.