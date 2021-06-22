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    22 июня 2021, 08:35

    Россияне начали менять путевки после возобновления полетов в Турцию

    Андрей Иванов

    После возобновления авиасообщения с Турцией россияне бросились менять купленные ранее путевки на отечественные курорты. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    Россияне начали менять путевки после возобновления полетов в Турцию

    «Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — приводит РИА «Новости» слова Ломидзе.

    Представитель одного из российских туроператоров заявил, что выводы о массовости обмена путевок делать пока рано, так как прошло слишком мало времени. По его словам, это пока единичные случаи, однако россияне начали интересоваться возможностью отдохнуть в Турции за деньги, которые они потратили на покупку поездок на курорты Краснодарского края.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила о возобновлении авиационного сообщения с Турцией 22 июня. В Росавиации сообщили, что лайнеры в эту страну будут летать из 32 российских городов. Представители туристической отрасли рассказали СМИ, что после этой новости цены на туры в Турцию выросли на 20%.