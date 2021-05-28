Перспективы полного открытия Греции оценили в АТОР

Решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объеме должен принять оперативный штаб России. Сейчас между двумя странами еженедельно осуществляется только четыре рейса. Об этом «360» рассказал, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он пояснил, что посольство Греции выдает россиянам шенгенские визы. Страна принимает туристов с сертификатом о вакцинации «Спутником V», со справками о перенесенной инфекции или с отрицательными ПЦР-тестами.

«Четыре рейса в неделю — это очень мало. До пандемии за год Грецию посещали около миллиона туристов из России. Сейчас ведутся на межгосударственном уровне консультации. Была встреча глав МИД. Но окончательно этот вопрос в компетенции оперативного штаба и его руководителя Татьяны Голиковой», — пояснил Горин.

Он отметил, что сейчас россиянам доступны только Афины и Салоники. Для восстановления туристического потока нужны прямые рейсы на Крит, Родос, Корфу и другие курортные места.

«Мы очень ждем открытия Греции, потому что многие туристы второй раз уже переносят свои туры. В мае полномасштабно мы не могли всех желающих устроить. Сейчас в Греции стабильная эпидемическая обстановка. У нас с этой страной открыто воздушное сообщение. Мы очень надеемся на изменение квот», — подчеркнул Дмитрий Горин.

Посол Греции в России Екатерини Насика не исключила, что возобновление авиарейсов между двумя странами возобновится в полном объеме в ближайшие дни. Она пояснила, что стороны продвинулись в обсуждении этого вопроса достаточно далеко.