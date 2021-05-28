Посол Греции понадеялся на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Власти Греции рассчитывают, что российские туристы «со дня на день» начнут приезжать на отдых. Об этом заявила греческий посол в РФ Екатерини Насика.

«Сложность заключается в том, что российская сторона тоже должна <…> открыть небо для нас, с тем чтобы были организованы авиарейсы в Грецию и российские туристы могли этими рейсами прилетать в Грецию. Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении уже достаточно далеко», — приводит ТАСС слова посла на пресс-конференции, посвященной совместному открытию туристического сезона в рамках Года истории «Россия — Греция».

Греческое руководство открыло границы для иностранных туристов 14 мая. С этого дня приехавших на отдых не отправляют на двухнедельный карантин при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Министр туризма Греции Харис Теохарис ранее заявил, что власти продумали все моменты, связанные с безопасностью. По его словам, для жителей страны и приезжих составили комплексный план защиты здоровья.