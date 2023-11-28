Эксклюзив 28 ноября 2023, 13:48 «Перевозка увеличилась». Отмена платных виз удешевила отдых на Шри-Ланке Вице-президент РСТ Барзыкин: потоки туристов на Шри-Ланку увеличатся Unsplash

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Власти Шри-Ланки запустили бесплатную выдачу туристических виз для россиян. О том, как это нововведение отразится на путешественниках, и не подорожает ли отдых в островном государстве, «360» рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Отдых на Шри-Ланке: что изменится

По его словам, бесплатные визы ввели не только для увеличения потока туристов в страну, но и для удешевления отдыха. Барзыкин напомнил, что авиакомпании организовали новые рейсы на этом направлении как из российской столицы, так и из регионов.

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«Это делает более доступным это направление, и Шри-Ланка входит если не в пятерку, то в десятку направлений, так что будут туда потоки генерироваться», — указал эксперт.

Он добавил, что Шри-Ланка может предложить путешественникам не только пляжный отдых, но и богатую культурную программу. Страна славится как своими историческими памятниками, так и природными достопримечательностями.

«Как правило, интегрированные туры, совмещенные. Часть по святыням, буддийским монастырям и прочим. А часть — пляжный отдых», — сообщил Барзыкин.

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Где провести отдых: ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка

Вице-президент РСТ рассказал, что российские туристы в качестве зарубежных направлений для отдыха также выбирают Таиланд и ОАЭ.

«Выгодней всего выглядят сейчас [Объединенные] Арабские Эмираты, Египет. Таиланд дальше и дороже, но тоже очень востребован», — подчеркнул он.

По словам эксперта, россияне часто отправляются отдыхать в Турцию, Белоруссию, Абхазию, Армению и Грузию, где отдохнуть можно дешевле.

Власти Шри-Ланки запустили программу бесплатных виз до 31 марта 2024 года. Бесплатное разрешение на въезд имеют право получить граждане России, Японии, Китая, Индии, Таиланда, Малайзии и Индонезии.