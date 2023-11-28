Путешествия 28 ноября 2023, 09:42 Шри-Ланка начала выдавать россиянам бесплатные визы Правительство Шри-Ланки объявило о выдаче бесплатных виз гражданам России Freepik

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С 27 ноября россиянам начали выдавать бесплатные визы на Шри-Ланку. Туристы смогут оставаться в стране на 30 дней, сообщил департамент иммиграции и эмиграции островного государства.

Правительство Шри-Ланки согласовало программу восстановления туристической отрасли в октябре. Бесплатная выдача электронных разрешений на въезд гражданам Китая, Индии, Таиланда, Малайзии, Индонезии, России и Японии продлится в пилотном режиме до 31 марта 2024 года. Заявление на получение документов нужно подавать до пересечения границы.

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Туристы, дипломаты и командированные сотрудники смогут пользоваться полученной по такой схеме бесплатной визой до 30 дней. Повторный въезд разрешат в течение месяца с момента первого прибытия.

Без виз россияне смогут съездить в 115 стран мира. Среди них Турция, Вьетнам, ОАЭ, Куба, Сербия и другие государства.