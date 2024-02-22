22 февраля 2024, 10:36
Перевозчиков обяжут передавать в базу сведения о банковских картах и IP-адресах пассажиров
«Коммерсант»: Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников
Минтранс подготовил проект приказа, обязующий перевозчиков передавать в единую базу не только данные о паспорте и билете путешественников, но и сведения об их банковских картах, IP-адресах, телефонах и адресах электронной почты. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
По информации издания, нововведение вступит в силу уже с 1 сентября. Сведения о пассажирах будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).
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Источники газеты рассказали, что проект приказа вызвал опасения в авиакомпаниях. По словам собеседника издания, перевозчиков беспокоят риски утечки данных и возросшая ответственность.
Близкие к Минтрансу источники газеты проинформировали, что система находится под надежной защитой.
Ранее в Госдуме одобрили проект закона об ужесточении наказания за утечки личных данных. Согласно инициативе, штраф за слитую информацию будет составлять для юридических лиц от трех до 15 миллионов рублей.
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