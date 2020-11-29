Перечислены самые популярные направления для поездок осенью по России

Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование и выяснили, какие направления стали самыми популярными этой осенью. Оказалось, что чаще всего россияне ездили в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

В тройку лидеров среди осенних авианаправлений попали Москва, Сочи и Санкт-Петербург, пишет RT со ссылкой на сервис OneTwoTrip. Кроме того, путешественники часто выбирали для поездок Симферополь, Краснодар, Махачкалу, а также Казань. Еще россияне летали в Екатеринбург, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Среди наиболее востребованных железнодорожных направлений были Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. На поезде часто ездили в Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Также в лидеры выбились Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Согласно информации аналитиков, путешествия по России в этом году обходились дешевле по сравнению с 2019-м. Средняя цена билета на самолет в одну сторону составила 4580 рублей, что меньше на 1380 рублей. Стоимость билета на поезд снизилась на 130 рублей и составила 2240 рублей.

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