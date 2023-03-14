Путешествия 14 марта 2023, 05:00 Перечислены самые гостеприимные страны мира АТОР: Ангола и Боливия стали самыми гостеприимными странами мира Unsplash

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Welcoming Countries Rank-2023 опубликовал рейтинг самых гостеприимных стран мира. В него вошли государства, которые принимают туристов без виз или ставят разрешения на въезд уже по прибытии, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Первое место поделила сразу 21 страна. Это Ангола, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Коморские острова, Кот-д’Ивуар, Джибути, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Мальдивы, Микронезия, Нигерия, Руанда, а также Сомали, Южный Судан, Восточный Тимор, Тувалу.

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В каждую из вышеперечисленных стран граждане 198 стран могут въехать без визы или получить ее по прибытии, а также оформить электронную.

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Второе место делят Сейшелы, Суринам, Того, Мавритания, Кабо-Верде и Уганда. В эти страны свободный въезд доступен жителям 197 стран.

Третье место в списке самых гостеприимных занимают Доминика, Палау и Мадагаскар, куда разрешено въезжать без визы гражданам 196 стран. Далее следуют Малайзия, Лесото, Гаити, Шри-Ланка, Макао и другие. Замыкает десятку лидеров Маврикий, принимающий по безвизовому режиму туристов из 181 страны.

Россия в этом списке находится на 64 месте и делит его с Брунеем. Без виз в страну могут приехать граждане 63 стран мира. В 2022 году Россия была на 65 месте в рейтинге. Она обошла по показателю гостеприимства Новую Зеландию, Канаду, Австралию, США и Китай.

Ранее сообщалось, что власти острова Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Губернатор уже направил запрос в МИД и Министерство юстиции и прав человека Индонезии с инициативой по отмене упрощенного режима.