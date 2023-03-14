Путешествия 14 марта 2023, 00:04 Визовый режим россиянам и украинцам решили ужесточить на Бали. Какие сложности ждут туристов Руководитель Go Travel Ансталь: власти Бали введут закон об ужесточении визового режима Pxhere

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Власти острова Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Губернатор уже направил запрос в МИД и Министерство юстиции и прав человека Индонезии с инициативой по отмене упрощенного режима. Пока что закон в силу не вступил, но, вероятнее всего, это вопрос времени. Кроме того, туристам станет сложнее взять в аренду мопеды и скутеры.

Жалобы на туристов

Губернатор Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный режим в ответ на сообщения местных жителей о «плохом поведении и возможных преступных действиях», предположительно, совершенных российскими и украинскими туристами, сообщила газета The Jakarta Post.

Островитяне сообщали о злоупотреблении россиянами и украинцами своими туристическими визами с целью найти работу на Бали, пояснил политик на пресс-конференции.

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Иммиграционная служба Бали в ходе пресс-конференции губернатора объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. Как показали данные ведомства, только с января по март 2023 года на остров прибыли более 43 тысяч россиян.

Ужесточение правил

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь в разговоре с «360» отметила, что многие россияне уезжают зимовать на Бали.

Говоря о визовом режиме, собеседница «360» пояснила: при длительном пребывании на острове для продления визы можно выехать в другую страну и вернуться обратно, но многие туристы этого не делают, а просто стараются не попасться.

Путешествовать в другую страну, даже туда-обратно, — дорогое удовольствие, и его не все могут себе позволить. Таким образом, путешественники нарушают визовый режим.

На Бали также всегда были условия сдачи в аренду мопедов с предоставлением официальных документов, однако их практически ни у кого нет. Раньше этот вопрос упускался, и можно было в обход арендовать транспортное средство, объяснила Ансталь.

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Сейчас же власти острова намерены контролировать процесс, чтобы не допускать подобного. Тех, кто будет идти в обход закона, оштрафуют. Запрет на предоставление в аренду мотоциклов и скутеров связан с тем, что на острове зафиксировали немало ДТП.

«Если взять статистику, то, наверное, каждый второй турист пользуется данным видом транспорта. Сейчас хотят, чтобы все туристы, которые приезжали на остров, пользовались официальным транспортом», — объяснила собеседница «360».

Она отметила: поскольку на дорогах острова обычно огромные пробки, то перемещаться на автобусах будет достаточно неудобно.

«По поводу виз: пока что закон в силу не вступил, пока только хотят ограничить, но, скорее всего, [закон] введут действительно, потому что очень много сейчас нарушений со стороны туристов и очень сильно переживают поэтому местные власти», — заключила руководитель турагентства Go Travel.