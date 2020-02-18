    18 февраля 2020, 11:59

    Пассажиры «Аэрофлота» смогут повысить класс обслуживания за мили

    Александра Ломейко

    Пассажирам авиакомпании «Аэрофлот» дадут возможность повысить класс обслуживания прямо перед вылетом. Это можно будет сделать за счет накопленных миль программы «Аэрофлот Бонус».

    Нововведение касается билетов в классы «Эконом» или «Комфорт», купленных по тарифу «Оптимум», уточнили в пресс-службе авиакомпании. Услугу оформляют во время регистрации на рейс. При посадке в самолет посадочный талон заменят, а накопленные участником бонусной программы мили спишут.

    Класс обслуживания можно повысить не только себе, но и другому пассажиру. Он тоже должен быть зарегистрирован в программе лояльности. Необходимо, чтобы номер этого человека был указан в бронировании.

    Новые возможности доступны на 18 популярных направлениях «Аэрофлота» — и на внутренних, и на зарубежных рейсах.

    В «Аэрофлоте» заметили, что услуга не является гарантированной. При ее оформлении списывают двойное количество миль.

    Компания «Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. У перевозчика — самый молодой самолетный парк в мире среди авиакомпаний с численностью более 100 воздушных судов. В 2019 году «Аэрофлот» перевез 37,2 миллиона человек. Всего в прошлом году рейсами авиакомпаний группы «Аэрофлот» путешествовали 60,7 миллиона пассажиров.