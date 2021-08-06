Пассажирские порты России попросили пустить суда с иностранными туристами

«Росморпорт» направил в подведомственную Минтрансу России организацию письмо с просьбой открыть морские пассажирские порты для иностранных туристов. Специалисты считают, что действующие ограничения вредят туристическому имиджу России. Страна может лишиться пассажиропотока. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, в пояснительной записке к предлагаемым поправкам «Росморпорт» напомнил, что сейчас операторы круизных терминалов на международных маршрутах несут серьезные экономические потери. В организации напомнили о снятии запретов пропуска иностранцев через воздушные пункты пропуска.

«Российские круизные порты теряют миллионные доходы, а экономика приморских регионов не получает доходы и налоги от международного туризма», — приводит газета текст сообщения морского агентства «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент».

Как рассказал «Коммерсанту» генеральный директор компании «Морской фасад» Вадим Каширин, он предложил правительству Санкт-Петербурга возобновить работу морского пассажирского транспорта. По его словам, этого же хотят порты Сочи и Владивостока.

В мае генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский рассказал, что из-за закрытых границ россияне отправились в речные круизы. В этом году на такой вид путешествий образовался ажиотажный спрос.