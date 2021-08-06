facebook_pixel
    06 августа 2021, 09:36

    Пассажирские порты России попросили пустить суда с иностранными туристами

    Андрей Иванов

    «Росморпорт» направил в подведомственную Минтрансу России организацию письмо с просьбой открыть морские пассажирские порты для иностранных туристов. Специалисты считают, что действующие ограничения вредят туристическому имиджу России. Страна может лишиться пассажиропотока. Об этом пишет «Коммерсант».

    Пассажирские порты России попросили пустить суда с иностранными туристами

    По данным издания, в пояснительной записке к предлагаемым поправкам «Росморпорт» напомнил, что сейчас операторы круизных терминалов на международных маршрутах несут серьезные экономические потери. В организации напомнили о снятии запретов пропуска иностранцев через воздушные пункты пропуска.

    «Российские круизные порты теряют миллионные доходы, а экономика приморских регионов не получает доходы и налоги от международного туризма», — приводит газета текст сообщения морского агентства «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент».

    Как рассказал «Коммерсанту» генеральный директор компании «Морской фасад» Вадим Каширин, он предложил правительству Санкт-Петербурга возобновить работу морского пассажирского транспорта. По его словам, этого же хотят порты Сочи и Владивостока.

    В мае генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский рассказал, что из-за закрытых границ россияне отправились в речные круизы. В этом году на такой вид путешествий образовался ажиотажный спрос.