Круизные компании России предсказали рекордный за 15 лет пассажиропоток

Из-за закрытых в связи с коронавирусом границ россияне отправились в речные круизы. Уже сейчас спрос на такой вид путешествия ажиотажный. Круизные операторы прогнозируют рекордное за последние 15 лет количество пассажиров.

На продажах речных круизов сказалось как объявление программы кешбэка в марте, так и закрытие Турции в апреле, отметил в беседе с газетой «Известия» генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

На лето уже распродано 75–100% таких туров, на июнь — 85%. При этом цены удалось сохранить на уровне 2019 года.

У круизных компаний к концу 2021 года есть шанс выйти на докризисный уровень прибыли и перекрыть убытки прошлого года, которые были связаны с пандемией коронавируса, отметил Михайловский.

В июне–августе 2021 года 43,6% путешествующих россиян полетят на Черное море. Наибольший спрос зафиксирован на авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу. На самое популярное направление Москва-Симферополь приходится 17,2% от общего числа пассажиров.