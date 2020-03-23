Ожидания не сошлись с реальностью: туристы перечислили города, которые переоценили

Славу некоторых городов назвали переоцененной. На поверку они показались путешественникам слишком дорогими или грязными, а кое-где местных жителей туристы сочли излишне высокомерными.

Спор начался с вопроса на Reddit, а обратило внимание на дискуссию издание Daily Mail. Она разразилась вокруг извечного соотношения «ожидания — реальность».

В некоторых американских городах, считают путешественники, высокие цены на жилье и несусветные налоги. Например, Лос-Анджелес и Сан-Франциско встречают гостей проблемами с транспортной доступностью и вонью на улицах.

«В Лос-Анджелесе пахнет мочой, а чтобы добраться куда-нибудь, потребуется минимум два часа. И еще там невыносимо жарко», — писали в соцсети.

Дубай в обсуждениях назвали «чертовой пустыней» с дорогими машинами, отелями и песком, который везде.

Разочаровали туристов скульптура Русалочки в Копенгагене, Таймс-сквер в Нью-Йорке, грязные парижские улицы, скука в красивом на первый взгляд Брюгге и жители Лондона, которые некоторым показались высокомерными.

Многие писали, что любое известное место притяжения для туристов в общем переоценено и лучше всего было бы остаться дома.

Самым дорогим мегаполисом недавно признали город-государство Сингапур. В тройку лидеров попали Гонконг и японская Осака, за которыми следует Нью-Йорк.