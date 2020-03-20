Стали известны самые дорогие города мира

В первой тройке также оказались Гонконг и японский город Осака. С минимальным отрывом за ними идет американский Нью-Йорк.

В прошлом году первое место поделили тот же Сингапур и Париж, который сейчас оказался пятым. В десятку самых дорогих городов также вошли Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева.

Все остальные 27 городов оказались европейскими, при этом жизнь в них в последнее время стала более дешевой из-за неблагоприятной мировой обстановки. Самыми демократичными в плане цен городами стали сирийский Дамаск, столица Узбекистана Ташкент и казахская Алма-Ата. Последние места достались аргентинской столице Буэнос-Айрес и пакистанскому городу Карачи.

Исследование включало анализ цен более 150 категорий товаров и услуг, начиная с еды и заканчивая образованием. Эксперты учли также валютные колебания, локальную инфляцию и ряд других факторов.

Ранее сообщалось, что Московскую область включили в число самых экономически здоровых регионов России.